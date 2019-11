Wij Putten bezorgd over ‘knelsituaties’ voor politie van team Veluwe-West

Aanleiding voor de schriftelijke vragen die de partij heeft ingediend, is de brandbrief die regioburgemeesters aan minister Ferdinand Grapperhaus hebben gestuurd over de onderbezetting van de politie. Vanuit het oosten worden agenten ingezet voor persoonsbeveiliging van advocaten, officieren van justitie en rechters.

Wij Putten vraagt de burgemeester of dit in Putten, Ermelo en Harderwijk ook voelbaar is. De partij is bezorgd of Lambooij nog wel de openbare orde en veiligheid in Putten kan garanderen.