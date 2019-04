Wijkvereniging wil ziel terug in Ermelo West: 'Het is een beetje een dooie boel’

Het is me nogal een ‘wijkje’ dat Ermelo West. Ingeklemd grofweg tussen Horsterweg, Oude Telgterweg en de spoorlijn telt het maar liefst 6600 inwoners. Grofweg een derde deel van heel Ermelo dus. Het is er prima wonen. De huizen zien er over het algemeen verzorgd uit, er is weinig criminaliteit en de infrastructuur is - zeker met de recente aanleg van rondweg de Westflank - puik voor elkaar. Maar daarmee is de wijk nog geen wijk, betogen Paul Beljaars en Ad de Kort, respectievelijk voorzitter en secretaris van de wijkvereniging Ermelo West. ,,Het is een beetje een dooie boel’’, zegt Beljaars. ,,Er is te weinig sociale samenhang: hele buurtjes waarvan de inwoners langs elkaar leven en vooral bekommerd zijn om hun eigen leventje. Er is nauwelijks iets te doen.’’