Wilco Polinder uit Harderwijk heeft als doel om alle amateurclubs van Nederland te bezoeken: ‘Jippie-gevoel’

Dansschool Anouk en Popschool Harderwijk maken van het Middeleeuw­se Oude Stadhuis een bruisend cultuurcen­trum

4 juni Eindelijk zijn flink veel coronabeperkingen versoepeld en is dansen weer toegestaan! Voor Dansschool Anouk in Harderwijk gaat dat letterlijk op, want de dansleerlingen dansen sinds een week in een karakteristiek nieuw onderkomen, namelijk het historische Oude Stadhuis in Harderwijk.