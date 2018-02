WILD brengt ruim 325.000 euro op

Video Buurt in shock na vondst dode vrouw: 'Dit gebeurt dus ook in Hattem'

15:51 De buurt is in shock na de vondst van de dode vrouw in Hattem. Het blijkt om hun 34-jarige buurvrouw te gaan. Haar partner is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Omwonenden tasten een dag later volledig in het duister over het schokkende incident dat zich maandagavond in hun Kraaijenbergstraat voltrok.