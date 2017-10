Koninklijk bedrijf heeft eigen boekwerk

14:01 Vaassen Flexible Packaging bestaat dit jaar 150 jaar en kreeg onlangs ook het predikaat 'koninklijk' opgeplakt. Wie meer wil weten over het reilen en zeilen van het bedrijf dat zich bezighoudt met folies en verpakkingen en over de geschiedenis, kan dat lezen in het omvangrijke boek dat is samengesteld.