Wild plan: zet wolven uit op Veluwe als middel tegen schade door zwijnen en herten

Protestant­se Kerk lokt jonge gezinnen kliederend naar kerken op Veluwe

17 november Kliederkerk. Het klinkt misschien als een heilig huisje dat wat al te heftig door een abstracte kunstenaar onder handen is genomen. In werkelijkheid is het ’t meest succesvolle binnenlandse missieproject van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in decennia, dat nu ook op de Veluwse Biblebelt vaste grond onder de voeten krijgt.