Wilde zwijnen in de achtertuinen van Hattem: ‘Dat gaan we nog vaker zien'

Gearres­teer­de man in Vaassen is door de politie vrijgela­ten: geen strafrech­te­lij­ke vervolging voor veroorza­ken ontplof­fings­ge­vaar

24 mei De bewoner die vrijdagavond door de politie is gearresteerd in de Jasmijnstraat in Vaassen is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Hij wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het in gevaar brengen van de wijk, meldt een politiewoordvoerder. De zaak is geseponeerd en de man is overgedragen aan zorginstanties.