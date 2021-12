Wildjagers op de Veluwe krijgen goed nieuws van de rechter, onduidelijkheid over gevolgen voor de wolf

Na zeven (of eigenlijk acht) vette jaren hebben met name wilde zwijnen zich explosief voortgeplant. En dus moeten er tot het einde van deze winter zeker bijna 9000 worden afgeschoten, volgens de Faunabeheereenheid (FBE). Plus ook nog eens 700 damherten en 3000 edelherten. Maar, stelt De Faunabescherming, in die berekening is helemaal geen rekening gehouden met de aanwezigheid van de wolf. En dus werd gevraagd de jacht stil te leggen tot er wetenschappelijk onderzoek is gedaan.

Want daar is veel onduidelijkheid over. Sinds de eerste wolf zich drie jaar geleden hier vestigde, leren betrokkenen haast elke dag bij. Mede omdat de kennis uit de Nederlandse praktijk ontbreekt, vindt de Faunabescherming dat er niet meer op de prooidieren van wolven mag worden gejaagd totdat er meer duidelijkheid is.

Ontheffing

De provincie Gelderland verleende in 2019 al een ontheffing die het afschieten van grofwild op de Veluwe rechtvaardigt. De Faunabeheereenheid (FBE) becijfert elk jaar hoeveel dieren het loodje moeten leggen om tot de gewenste doelstand te komen; het aantal dieren dat het gebied aan zou kunnen. ,,De belangen van de FBE zijn strijdig met die van de wolf’’, stelde vicevoorzitter Harm Niesen van de Faunabescherming tijdens de behandeling van de zaak in Utrecht medio december. ,,Alleen wolven kunnen bepalen wat de doelstand moet zijn.’’

Volgens een deskundige die de Faunabescherming meenam naar de zitting in Utrecht, is het zeer aannemelijk dat de jacht de wolven op de Veluwe verstoort. Niet zozeer door de schoten, meer nog door de aanwezigheid van mensen. ,,Hoe kan een wolf rustig een edelhert bejagen, als er ook mensen in dat bos jagen?’’ vroeg een advocate van de Faunabescherming.

Afschot hoeft niet te worden stilgelegd

De provincie wees het verzoek van de Faunabescherming eerder al af en ook de voorzieningenrechter ging vandaag niet mee in die wens. Volgens de rechter is er geen sprake van een situatie waarin de wolven zodanig worden verstoord dat het afschot moet worden stilgelegd.

De voorzieningenrechter plaatste daarbij wel een stevige kanttekening. De lopende bezwaarprocedure bij de provincie is hét moment is om de ontstane situatie, met de komst van een nieuwe beschermde soort, opnieuw te bekijken. De rechter benadrukt dat dat de toenemende menselijke activiteit wel degelijk voor verstoring kan zorgen.

De voorzieningenrechter baseert zich daarbij op een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit dat onderzoek blijkt dat zelfs de zorgvuldigste jachttechnieken verstorende effecten van de mensen niet kunnen voorkomen. De provincie Gelderland stelt dat de wolvenpopulatie zich sinds de start van het afschot positief heeft ontwikkeld en dat er geen wolven uit het gebied zijn weggetrokken.

Afschot blijft noodzakelijk

Maar, besluit de rechtbank, afschot van groot wild blijft nodig vanwege verschillende belangen. Zoals de bescherming van wilde flora en fauna en ook moet het onnodig lijden van zieke dieren worden voorkomen. Door de komst van de wolf is dit niet ineens overbodig geworden. Het belang van het afschot weegt dus zwaarder en dus wordt de jacht niet stilgelegd.

