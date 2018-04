Willem Bijleveld eerste voorzitter van VeluweAlliantie

video Leren in de Apenheul: wie vlooit de secretares­se?

8:09 Ze kunnen nog een boel leren van de apen. Een grote groep secretaresses kreeg gisteren bij Apenheul op nationale secretaressedag een spiegel voorgehouden over hun vak. Weten ze zich niet aan te passen aan de veranderende wereld, dan kunnen ze het vergeten, maakte gedragsbioloog Patrick van Veen duidelijk. Survival of the fittest!