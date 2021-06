Willemijn (22) is de eerste dorpsdichter van Nunspeet: ‘Dichten is niet alleen voor oude mensen’

De 22-jarige Willemijn Hannessen mag zich de eerste dorpsdichter van Nunspeet noemen. Het fenomeen stadsdichter is al op veel Veluwse plekken ingeburgerd en mag in dit kunstenaarsdorp niet ontbreken, zo vindt initiatiefnemer Bibliotheek Noordwest Veluwe. Dat plaatste een oproep en pikte Hannessen uit de zes inzendingen.

Nou Willemijn, je bent de eerste dorpsdichter van Nunspeet. Hoe voelt dat?

„Inderdaad, ik ben de eerste die dit mag doen, dat maakt het extra bijzonder. Ik had niet verwacht dat ik het zou worden. Waarom? Anderen hebben misschien meer ervaring, een andere stijl van dichten, passen beter bij Nunspeet en jouw werk moet de jury tenslotte aanspreken. Zaterdag (vandaag) word ik geïnstalleerd, dat gebeurt bij boekhandel Osinga die 100 jaar bestaat. Daar heb ik een gedicht voor en over gemaakt.”

Waarom heb je gereageerd op deze oproep?

„Ik las het in de lokale krant en dacht: niet geschoten is altijd mis. Ik ben al een tijdje bezig met dichten en kleine verhaaltjes, sinds het begin van mijn studietijd. Waarover? Vorig jaar heb ik iemand leren kennen, toen ging het vanzelf haha. Ik zocht een podium voor mijn werk en toen kwam dit. Het leuke aan gedichten vind ik dat mensen er verschillende ideeën over kunnen hebben. Het spelen met woorden vind ik sowieso leuk aan taal, het verwonderen. Ja, ik lees heel veel gedichten. Favoriet? Dan moet ik goed nadenken, maar ik denk K. Schippers, van hem leer ik veel nieuwe woorden en inzichten, echt een inspiratiebron. Het beeld van dichten is oubollig, iets voor oude mensen, saai. Mijn leerlingen, ik ben docent Nederlands, zien dat ook zo. Hoe leuk het kan zijn om iets te maken dat ook andere mensen aanspreekt, dat is wat ik beoog. Ik hoop dat mijn gedichten gaan leven onder verschillende leeftijden. Ik ga niet alleen dure woorden gebruiken, wil mezelf blijven.”

Voor de wedstrijd moest je twee gedichten insturen?

„Klopt, een over dichterschap in brede zin, de andere over Nunspeet zelf. Hoe ik het dorp zie, wat ik erbij voel. Die heb ik speciaal hiervoor gemaakt. Ik loop wel eens over de hei bij Nunspeet, omdat het inspireert, meer niet.”

Wat heb je met Nunspeet?

„Ik woon hier mijn hele leven al, het voelt vertrouwd, alsof je iedereen kent en andersom. Nunspeet voelt als thuiskomen. Ik woon nog thuis, ja. Mijn vader komt uit Harderwijk, mijn moeder uit Nunspeet. Ze zijn er heel blij mee en trots. Ook omdat ze weten dat ik al langer met dichten bezig ben.”

Hoe lang verbind je je hieraan?

„Minimaal twee jaar, uiterlijk drie. Ik heb vorig jaar mijn opleiding docent Nederlands afgerond en ben nu werkzaam op het Luzac College, in Zwolle en Amersfoort. Het lesgeven bevalt me heel goed, al was het een raar jaar om te beginnen.”

Is er een lokaal onderwerp waar je vingers van jeuken om erover te schrijven?

„Oei, dan moet ik goed nadenken. Ik heb voor mezelf een gedicht gemaakt rond 4 en 5 mei. Wellicht dat Eibertjesdag weer niet doorgaat, dat is typisch Nunspeet. Er zijn weinig evenementen geweest, de wielerronde was potentieel mijn eerste opdracht. Evenementen zullen een belangrijke aanleiding zijn om mij in stelling te brengen en op die manier aandacht te genereren. Beknotting van dichterlijke vrijheid? Ik zie het meer als een uitdaging. Ik wil mijn mening niet opdringen, dan schiet het zijn doel voorbij, maar als iets me raakt zou ik wel onder de aandacht brengen. Ik krijg mijn eigen website, waar de gedichten op komen te staan en het is de bedoeling dat mensen mij vragen ergens over te schrijven.”