Wind en droogte vergroot kans op snelle uitbreiding natuurbranden: Gelderland belandt in fase 2

,,De stap naar een volgende fase is vooral gebaseerd op het gevaar van een snelle uitbreiding. Wind en droogte kunnen daarvoor zorgen”, zegt woordvoerder Marijke van Dijk. De nieuwe fase moet inwoners er op attenderen dat ze nog meer dan anders zich bewust moeten zijn dat kleine dingen grote gevolgen kunnen hebben. ,,Door een peuk weg te schieten of glas achter te laten in de natuur kunnen ze een natuurbrand veroorzaken”.

Eerste grote natuurbrand

Volgens Van Dijk was de brand in de natuur bij Uddel vandaag de eerste grote natuurbrand van dit jaar. ,,Voor ons doen is dat eigenlijk relatief laat in het jaar”. De meeste branden in de bossen vinden plaats tussen maart en oktober. Piekjaar wat betreft het aantal branden was 2018, toen er een hete, droge zomer was.

Corona-jaar

,,Gek genoeg waren er in 2020 duidelijk minder bosbranden. Een oorzaak is daarvoor niet aan te geven. Door corona waren er meer mensen in de natuur. Dat had tot een groter risico kunnen leiden, maar aan de andere kant was er daardoor ook een grotere sociale controle. Waarom dat bij elkaar tot minder branden heeft geleid, daar is geen vinger op te leggen.”

Van Dijk pleit er voor dat mensen ook bij het ingaan van fase 2 niet de natuur moeten gaan mijden: ,,Ze moeten er vooral van blijven genieten, maar vanaf nu gewoon net iets voorzichtiger zijn”.