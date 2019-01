Windmolens niet langer taboe voor politiek Putten

rechtbank | video Hooivork­ste­ker uit Wapenveld moet 4 jaar de cel in

29 januari De man die vorig jaar in Wapenveld zijn overbuurman te lijf ging met een hooivork is veroordeeld tot vier jaar cel. De 51-jarige D.V., die nu in Epe woont, moet het slachtoffer ook 4.600 euro schadevergoeding betalen. Hoewel het slachtoffer zich volgens de rechtbank in eerste instantie agressief gedroeg, is het beroep op zelfverdediging (noodweer) verworpen.