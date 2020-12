Winkeleigenaar Gerjo uit Wezep weigert mondkapje te dragen: ‘Het is mijn winkel, ik bepaal de regels’

Vernieuwde Apeldoorn­se­weg in Vaassen voorzien van bomen en bollen voor het voorjaar

7 december Met het planten van de laatste boom is de herinrichting van de Apeldoornseweg in Vaassen afgerond. Het verkeer kon al enige tijd gebruik maken van de versmalde weg, maar nu ook het groen is geplant is de weg na een lange route door inspraakland, officieel geopend. Hardrijders moeten inhouden, oversteken is veiliger geworden.