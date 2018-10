Winkeliers Putten werken aan andere invulling centrum

Winkeliersvereniging WCP neemt de zaak serieus op en steekt er geld in. Twee externe adviesbureaus zijn door WCP ingehuurd voor deskundigheid.

Voorzitter Henri Stoffelsen legt uit dat ingrijpen nodig is: ,,We hadden een tijd te maken met veel leegstand, de situatie was zorgelijk. De winkel van Marskramer kwam leeg, drie panden in de Kerkstraat stonden leeg en er was meer leegstand. Maar die leegstand is bijna weggewerkt, ik denk ook doordat pandeigenaren tegemoet zijn gekomen met lagere huurprijzen.‘’

Afplakken

De leegstand in het winkelcentrum van Putten was op een bepaald moment zo storend, dat de winkeliers overwogen om lege winkeletalages te gaan afplakken met kleurige voorstellingen. Omdat de laatste tijd verschillende verhuizingen gaande zijn en de meeste winkelpanden in het centrum inmiddels weer een invulling hebben gekregen, is het afplakken voorlopig in de ijskast gezet.

De Nieuwe Winkelstraat

De winkeliers hebben de handen ineen geslagen met de gemeente Putten en de VVV en met vastgoedeigenaren. Eén van de adviesplatforms die WCP inhuurt is De Nieuwe Winkelstraat, een kenniscentrum dat al in tientallen winkelgebieden in Nederland heeft geadviseerd over de eigen identiteit van een dorp en het shoppen in 2020.

Een andere adviseur die WCP heeft ingehuurd is Ciska Buhren, van het adviesbureau Buhren en Van Deventer. Buhren adviseert vooral over de vormgeving van het centrum, De Nieuwe Winkel Straat zit meer op de samenwerking tussen verschillende partijen. De gemeente Putten is bezig met het opstellen van een Centrumplan.

Huiskamer