Winkeltje van Staverden op lijst van Monumentale Interieurs

De deuren van het winkeltje in Staverden zijn in 2008 voorgoed gesloten, na het overlijden van Jans Wilgenburg die de het buurtwinkeltje lange tijd runde samen met haar zus Wil. Eigenaar van boerderij Kerkzicht aan de Garderenseweg 15 in Staverden, waar het winkeltje in gevestigd is, Stichting Gelderlands Landschap en Kasteelen onderkende in 2008 de waarde van het buurtwinkeltje en stelde de inventaris veilig. Na een grondige restauratie van Kerkzicht, werd het winkeltje weer in oude staat ingericht en is het toegankelijk voor rondleidingen.