Winnaar Veluwse NK Burlen vertelt zijn geheim

Ron, dat burlen, hoe doe je dat?

Een edelhert krijgt in de bronstijd last van zijn hormonen en daardoor krijgt hij een grotere keelzak. Dat hebben wij als mensen niet, dus daarom hebben we attributen nodig. Je moet dus iets hebben wat een klankkast is. Het is een soort geloei van een koe dat je maakt in de klankkast. Ik heb zelf een koehoorn geslepen tot een klankkast, maar ik doe het ook met een uitschuifbare buis, daar kun je andere geluiden mee maken, voorbeeld het geluid van een jong hert of een hert dat na de bronstijd uitgeput is. Je kunt burlen wel leren. Vrouwen hebben er iets meer moeite mee dan mannen. Ik denk dat je een zwaardere, diepere stem moet hebben.

Volledig scherm Regerend Nederlands kampioen burlen Ron Reitsma © Kevin Hagens

Maar waarom?

Het is gewoon leuk (lacht). Burlen is het geluid dat de mannetjes edelherten maken om de vrouwtjes te imponeren en om rivalen weg te jagen. Als je dat goed nadoet, dan kun je de mannetjes die in het bos rondlopen foppen. Dan denken ze dat er een rivaal in het bos zit en kun je ze naar je toe lokken. Als ik in mijn eentje in het bos zit en ik verstop me op het goede plekje, dan kun je ze zo nieuwsgierig of boos maken dat zo'n mannetje naar je toe komt. De vrouwtjes lok je er niet mee naar je toe. Dat is oorspronkelijk het doel geweest van het burlen. Voordat er geweren waren, lokte de jager het hert naar zich toe met het burlen en zijn collega's konden het hert met pijl en boog of met een speer raken.

Volledig scherm Ron Reitsma (links) bij het NK in 2017 © Nationaal Park De Hoge Veluwe

Er is ook een NK Burlen, waarom doen mensen daar aan mee?

Het is mooi om mensen op verschillende manieren te zien en te horen burlen. Je kunt het doen met de gekste dingen. Ik heb weleens een rol tapijt voorbij zien komen, maar je kunt het ook met stukken pvc-buis doen. Je kunt met alles burlen, als er maar een klankkast in zit. Met een mok of een gieter kun je het bijvoorbeeld ook.

Jij hebt vorig jaar het NK Burlen gewonnen. Wat is je geheim?

Mijn geheim is heel veel kijken en luisteren naar edelherten. Je moet veel in het bos zijn, daar komt het op neer. Weten hoe een hert leeft, zeker in de bronstijd, want dan klinkt het anders dan in de rest van het jaar. Ik heb het van een oude boswachter geleerd, maar je leert het niet in een weekje. Wat ik vorig jaar op het NK heb gedaan, is meerdere geluiden laten horen. Een jong zoekend hert, een stootgeluid en uiteindelijk ook het afgebronste hert, als de bronstijd voor hem voorbij is en hij alleen maar wil slapen en wil eten. Ik heb de verschillende fases van een hert laten horen en dat heeft volgens mij wel goed uitgepakt.

Leer je het andere mensen?

Ik neem maar weinig mensen het bos mee in om te gaan burlen. Een edelhert kan, als de wind goed staat, je op tweehonderd meter afstand al ruiken en dan komen ze niet naar je toe. De mensen die ik meeneem om te gaan burlen en om de herten te lokken, hebben vaak al wel feeling met de natuur.

Bekijk de video om Ron te zien en vooral te horen burlen.