Winterzon en toch terrasweer

Kinderen kunnen tijdens voorjaars­va­kan­tie gratis mee met OV in Oost-Nederland

16:06 Kinderen tot en met 11 jaar mogen in de voorjaarsvakantie gratis meereizen in de bus en de trein in de provincie Overijssel. Dat geldt ook voor Gelderland en Flevoland (behalve Almere en Lelystad). De actie geldt van 16 februari tot en met 31 maart.