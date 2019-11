Witte bruggetje Harderwijkse haven eerder klaar dan verwacht

VIDEO Dit wil de Ves­tingraad allemaal anders in de monumenta­le binnenstad van Elburg

31 oktober Niet eerder was er zoveel eensgezindheid in de binnenstad van Elburg over wat er moet veranderen in en om de Vesting. Op het gemeentehuis zijn ambtenaren de plannen van de Vestingraad momenteel aan het doorrekenen. Wethouder Arjan Klein verwacht binnenkort de raad te kunnen informeren. Tijd om eens nader te kijken naar wat de Vestingraad nou precies wil.