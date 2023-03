Wodka en wijn wakkeren bij Stefan (44) uit Elburg woede aan: ‘Herken me niet in wat ik heb gedaan’

Proef in Harderwijk met houder op afvalbak voor plastic flesjes. Maak een ander blij met het statiegeld

Gooi je plastic flesje niet weg bij het afval, maar maak een ander blij met het statiegeld. In Harderwijk loopt een proef met een doneerring op vijf openbare afvalbakken. Als je het plastic flesje in de houder plaatst, kunnen inwoners die het kunnen gebruiken het flesje eruit halen om het in te leveren voor statiegeld.