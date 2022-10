Woede en verdriet na verkoop familiecamping in Ermelo: ‘Wij willen ons geld terug’

Poll Blijven Dolfinari­um-dolfijnen tóch in Harderwijk? Deskundi­gen uiten twijfels over verhuizing naar China

Staat de verhuizing van acht Dolfinarium-dolfijnen naar een pretpark in China op losse schroeven? Als de dieren in hun nieuwe verblijf straks kunstjes moeten doen die in ons land niet langer zijn toegestaan, kan dat volgens deskundigen aanleiding zijn om de transfer tegen te houden. ,,Maar of minister Adema hierin meegaat, is de vraag.’’

21 oktober