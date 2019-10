Woede over verhoging toeristentax: ‘de geldwolf is terug op de Veluwe’

In Elburg, Oldebroek, Hattem, Harderwijk, Ermelo en Putten gaat de toeristenbelasting fors omhoog. Volgend jaar wordt vakantiegangers in de meeste plaatsen op de Noordwest-Veluwe een bedrag van 1,50 euro per nacht in rekening gebracht (zie grafiek). Alleen Epe, Nunspeet, Heerde en Zeewolde kiezen voor een gelijkblijvende of licht stijgende toeristentax. Putten stapt als enige gemeente in deze regio over op een gedifferentieerd tarief. Wie daar op een camping overnacht betaalt minder (1,25 euro) dan iemand die in een hotel verblijft (1,75 euro).