Wolf en aaseters smullen van edelhert in Gelderland: ‘Unieke beelden’

Wolventoerisme voorkomen

Het Wolvenmeldpunt maakt niet exact bekend waar de beelden zijn gemaakt, om wolventoerisme te voorkomen. Slechts bekend is dat het dier is gezien op de Veluwezoom, een gebied rond Arnhem dat zich uitstrekt van grofweg Rheden, richting Wolfheze en Ede. De betreffende wolf heeft zich hier overigens niet gevestigd: het zwervende dier is hier eind maart zo’n twee weken gebleven voor het zijn doortocht vervolgde. De wolf is nu in Luxemburg.

Ook schapen en geit gegrepen

Het edelhert is niet het enige dier dat wolf GW1608m heeft gedood in de weken dat het hier was. Zo heeft de wolf eind maart in Culemborg en Beesd enkele schapen gedood en in Randwijk een geit gegrepen. En het dier werd gefilmd toen het door een boomgaard in Buurmalsen liep.



Enkele weken later werden in Culemborg en Beesd opnieuw schapen gedood door een wolf, maar dit was een ander dier: wolf GW1608m was toen namelijk al lang en breed vertrokken uit Nederland, staat in de Tussenrapportage wolf over de periode 1 februari tot en met 21 mei 2020 van Bij12. Dit kennis- en adviescentrum houdt faunaschade door de wolf bij, zoals gedood vee.



Op de Veluwe leven voor zover bekend nu één roedel wolven (in het noordelijke deel van het gebied) en een solitaire wolvin op de midden-Veluwe.