Wolf gaat achter filmende fietser aan op Park de Hoge Veluwe

Wie de beelden gemaakt heeft is niet bekend. Wel is bekend waar ze gemaakt zijn, namelijk op een fietspad naast de Wildbaanweg in Park de Hoge Veluwe. In het park liet een wolf zich recent al eerder opvallend dicht bij mensen zien. Verschillende experts menen dat het ook in dit geval om een wolf gaat, al wordt daar aan getwijfeld. Of dit om dezelfde wolf gaat als uit de eerdere video valt niet met zekerheid te zeggen.