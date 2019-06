Wolf grijpt reekalf voor oog van Benny uit Epe: ‘Zoiets moois zie ik waarschijnlijk nooit meer’

Unieke foto'sHet was de bedoeling om in alle vroegte herten en zwijnen te spotten, maar in plaats daarvan stonden Benny Pieters uit Epe en zijn vriendin Renée Storm van Leeuwen oog in oog met een jagende wolf. Het roofdier greep voor hun ogen een reekalf en ging ermee vandoor.

,,Ik denk dat we nooit meer zoiets moois zullen zien, dit is een wonder.’’ Een paar uur na de bijzondere ontmoeting, is de 71-jarige Benny Pieters uit Epe nog steeds onder de indruk. ,,Ik was gefocust op herten en zwijnen en dan zie je dit. Een jagende wolf. Wat fantastisch, dan word je echt wel even stil’’, zegt hij vol bewondering.

Volgens woordvoerder Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland is de gespotte wolf een mannetje. ,,Op een van de foto's is de wolf van achteren te zien en zie je tussen de poten duidelijk wat hangen.’’ Het is volgens Lelieveld het enige mannetje dat er leeft op de Veluwe. ,,Voor zover wij weten, leeft er op de Noord-Veluwe één mannetje en één vrouwtje.’’ De woordvoerder rept over prachtige beelden maar is niet verrast door de foto's van de jagende wolf. ,,Dit is natuurlijk gedrag. Jagen is wat ze horen te doen. Je wilt ook graag dat ze op de Veluwe wild pakken, niet de schapen. De beelden zijn heel mooi, een geweldige ervaring voor deze mensen.’’

Vakantie

Benny Pieters geniet deze week samen met zijn vriendin Renée Storm van Leeuwen van een weekje vakantie. ,,Het is prachtig weer dus we dachten: we staan vroeg op en gaan even kijken in het bos. Helemaal gefocust op zwijnen en herten. En dan gebeurt dit. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik zoiets nooit meer mee maak.’’

Volledig scherm Met prooi kijkt de wolf in lens van de camera. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Indringend geluid

Pieters en zijn vriendin zien iets voor zeven uur de wolf vol in actie, op jacht naar een reekalf. De zon staat inmiddels al boven de Noord-Veluwse bossen. Het tweetal uit Epe wordt gealarmeerd door een indringend geluid veroorzaakt door het reekalf. ,,Het moment dat de wolf zijn prooi te pakken heeft, gaat gepaard met heel hoge tonen die het reekalfje uitstoot. Een heel indringend geluid.’’ Hieruit blijkt volgens Pieters dat menselijk ingrijpen helemaal niet nodig is. ,,We hebben de natuurlijke jager terug. Hoe mooi is dat?’’

Quote Het gevoel, dat ik dit heb mogen zien is echt onbeschrij­fe­lijk. Benny Pieters

Volledig scherm De wolf gaat er vandoor met het reekalf. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Nadat hij het reekalf gedood had, liet de wolf zijn prooi los en legde het aan de kant, vertelt de Epenaar die actief is voor Faunabescherming Nederland. ,,Op zoek naar nog meer, struinde de wolf de omgeving af. Dat was ook het moment dat hij ons recht aankeek, op nog geen tweehonderd meter afstand. Vervolgens keerde hij zich om, liep weg van ons en ging er vandoor met zijn prooi.’’ Bang is hij geen moment geweest. ,,De wolf is een intelligent dier. Hij is zo druk geweest met zijn prooi. Het gevoel, dat ik dit heb mogen zien is echt onbeschrijfelijk.’’

Onweer

Of Benny Pieters morgenvroeg weer op pad gaat, weet hij nog niet. ,,Eerst de weerberichten maar eens afwachten. Er komt een bak met onweer aan en dan moet je niet in het bos zijn’’, klinkt het nuchter.



Volledig scherm De wolf op jacht naar zijn prooi. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Volledig scherm Speurend naar een prooi. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Volledig scherm De wolf in actie voor de lens. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Volledig scherm Het reekalfje in zicht. © Benny Pieters, de Faunabescherming

Volledig scherm Hebbes! © Benny Pieters, de Faunabescherming