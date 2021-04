Wolf lokt Gelderse schoolkinderen naar buiten

VIDEO Kinderen van Peter de Groot uit Harderwijk behoeden kersvers VVD-kamerlid voor eventuele uitglijder

31 maart Hij had er toch een beetje onrustig van geslapen. Het is ook niet niets, beëdigd worden als lid van de Tweede Kamer. Met een duidelijk ‘Ik verklaar en beloof dat’, is Peter de Groot uit Harderwijk officieel parlementariër namens de VVD. ,,Hartstikke mooi en een eer.’’