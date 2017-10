'Wolf op Veluwe maakt Nederlandse natuur spannender'

Schitterend

Gebiedsmanager Machiel Bosch van Natuurmonumenten is blij met het nieuws. ,,Voor het eerst is een wolf gesignaleerd op de Veluwe en dat is goed nieuws. Dat is een schitterend resultaat voor natuurbeschermers in Nederland. Dankzij het verbinden en vergroten van natuurgebieden heeft de wolf een betere kans op leven in Nederland."