Wolven slaan steeds vaker toe in Nederland: recordaantal aanvallen op schapen, geiten en kalfjes

Wolven slaan steeds vaker toe in Nederland. In 2021 zijn er 115 dodelijke aanvallen op schapen, geiten en kalveren gemeld. Dat is een recordaantal. Op de Veluwe is volop wolvenactiviteit, maar veel aanvallen zijn daar niet geregistreerd.

Wanneer eigenaren van dode landbouwhuisdieren vermoeden dat deze het slachtoffer van een wolf zijn geworden, kunnen ze dit melden bij BIJ12. Deze organisatie, die het gedrag van de wolf monitort, heeft vorig jaar 152 meldingen ontvangen van vermoedelijke wolvenschade aan schapen, geiten en kalveren. In 115 gevallen is bevestigd dat een wolf hiervoor verantwoordelijk was.

Bij de aanvallen kwamen vorig jaar in totaal 235 landbouwhuisdieren om het leven. Dat zijn er nu weliswaar nog minder dan in 2020 (295), maar dat komt omdat niet alle meldingen van eventuele, later geëuthanaseerde dieren al zijn meegeteld. Het werkelijke aantal gedode landbouwhuisdieren zal waarschijnlijk hoger uitvallen.

Het aantal wolvenaanvallen lijkt verder toe te nemen. Alleen al in de eerste twee maanden van 2022 heeft het dier al zestig keer toegeslagen bij schapen en ander vee. De stijging is niet zo wonderlijk: het aantal wolven in Nederland groeit immers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veluwe

Op de Noord-Veluwe constateert BIJ12 de afgelopen drie maanden veel wolvenactiviteit. Er zijn daar veel meldingen van sporen, wildcamerabeelden en waarnemingen van wolven binnengekomen. Daaruit blijkt dat nakomelingen van de roedel op de Noord-Veluwe op zoek zijn naar een eigen territorium.

Er zijn in deze regio in 2019, 2020 en 2021 jaarlijks minimaal vier tot zes welpen geboren. Op dit moment zijn er nog minimaal zes welpen in de roedel, zo blijkt uit wildcamerabeelden.

Aanrijdingen

Met de nakomelingen zijn zeker twee aanrijdingen geweest op Veluwe, waarvan één aanrijding op de snelweg A50. Het opmerkelijke daarbij is dat de wolf deze aanrijding heeft overleefd. De bestuurders heben een pluk haar op de bumper aangetroffen die geanalyseerd is op DNA.

Ondanks de vele activiteiten op de Veluwe, is het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren in Gelderland beperkt. Vorig jaar zijn het er veertien geweest, net zoveel als in 2020. In Overijssel hebben wolven vorig jaar vijf keer toegeslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarnemingen

De wolf en sporen van het wilde dier zijn in de afgelopen maanden fors meer waargenomen dan in drie maanden daarvoor. Op de Noordelijke Veluwe is het aantal wolven inmiddels flink gegroeid. BIJ12 meldt dat tussen 1 november en halverwege februari 1567 meldingen van (vermoedelijke) sporen en waarnemingen van wolven zijn binnengekomen. In de drie maanden daarvoor ging het nog om 661 meldingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.