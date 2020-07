Wolvenpaar op de Noord-Veluwe krijgt opnieuw jongen, bewijs dat het dier zich thuis voelt in ons land

5,5 miljoen euro lijkt niet genoeg: school in Epe stelt verbouwing opnieuw uit

6:00 De verbouwing van RSG Noord Oost-Veluwe in Epe is opnieuw met een jaar uitgesteld. Door stijgende bouwprijzen is voor de renovatie mogelijk meer geld nodig dan de toezegde 5,5 miljoen euro. Het gevolg is dat ruim duizend leerlingen twee jaar langer dan verwacht les krijgen in verouderde gebouwen aan de Schotweg.