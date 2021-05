Wolvenroedel op noordelijke Veluwe groeit: weer drie welpen erbij

Wordt pittoreske Vissersha­ven eindelijk een hotspot? ‘Zelfs Harderwij­kers kennen deze plek niet’

De Vissershaven in Harderwijk is een onontdekte parel. Het is een van de meest bijzondere plekjes in de binnenstad, maar wordt moeilijk gevonden door toeristen en dagjesmensen. De ondernemers in het gebied timmeren echter hard aan de weg om het tij te keren. Verandert de historische haven deze zomer eindelijk in een (toeristische) hotspot?