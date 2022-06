Wolvenwelpjes gespot op de Veluwe: ‘Geniet, maar laat ze met rust’

Ze zijn ongeveer twee maanden oud en hartstikke nieuwsgierig: de Veluwe is een wolvenduo rijker. Maar, waarschuwt het Wolvenmeldpunt: wie contact zoekt, brengt de welpjes in gevaar.

De diertjes lopen ergens rond op de Midden-Veluwe, maar waar precies, blijft geheim. ,,Dat is een bewuste keuze”, stelt Glenn Lelieveld. ,,Hoe meer informatie we geven over de locatie, hoe makkelijker het is om de dieren te vinden én verstoren”, aldus de ecoloog en coördinator van het Wolvenmeldpunt.

Onbeschermd

De wolvenjonkies verkennen de omgeving en zijn - in tegenstelling tot hun ouders - nog niet schuw. ,,Ze zijn hartstikke nieuwsgierig en willen alles ontdekken, het zijn wat dat betreft net hondenpuppy’s”, vertelt Lelieveld.

Waar de welpjes geen problemen hebben met de aanwezigheid van mensen, blijven de volwassen wolven liever op afstand. ,,Zodra het ‘gevaar’ geweken is, verplaatst moederwolf haar kleintjes naar een rustigere plek die zij veilig vindt”, zegt Lelieveld. ,,De wolvin kan maar één welp per keer meenemen.” In de tussentijd blijft het broertje of zusje alleen achter en dat is riskant. ,,De pup kan zich nog niet verdedigen tegen wilde zwijnen of een vos.”

Afstand

Wie de welpjes spot, mag daar best van genieten. ,,Kijk en maak een foto of video, maar neem daarna afstand en laat de dieren verder met rust”, adviseert Lelieveld. Wie met een hond op stap is, moet het beestje naar zich toe halen. ,,Snuffelen of spelen is geen goed idee.”

Volledig scherm De eerste welpen van de Noord-Veluwse roedel werden in 2019 geboren. © Provincie Gelderland

Tweede roedel

De wolven blijven in de buurt van de werpplek en hebben een leefgebied van ongeveer vijftig vierkante kilometer. ,,Onlangs zijn er ook wolvenwelpjes gespot op de Noord-Veluwe, maar omdat de afstand tussen de twee waarnemingsplekken dusdanig groot is, móét dit wel een tweede roedel zijn”, aldus Lelieveld.

Een wolvenroedel is een soort gezinnetje. ,,De ouders vormen een monogaam paartje voor het leven”, vertelt Lelieveld. ,,Zij worden vergezeld door de welpen die pas zijn geboren en soms ook door een of meerdere pubers van ongeveer een jaar oud.”

1500 kilometer

Wie denkt dat ‘slechts’ twee Nederlandse roedels problemen oplevert voor de voortplantingsmogelijkheden van wolven, kan opgelucht ademhalen: van inteelt is volgens Lelieveld geen sprake. ,,De wolven in Europa houden zich niet aan landsgrenzen en wandelen gewoon door.”

Sterker nog: ,,Een wolf van elf maanden kreeg in Oost-Duitsland een gps-zenderhalsband omgehangen. In vijf maanden tijd liep hij ruim 1500 kilometer, passeerde rivieren en drukke snelwegen, om uiteindelijk in Wit-Rusland te belanden.” Omdat de simkaart daar geen bereik had, is het onduidelijk waar de wolf inmiddels verblijft.