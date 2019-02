Wolvin op Veluwe heeft mannetje in haar buurt: ‘Grote kans op welpjes’

video & updateDe wolvin die zich definitief heeft gevestigd op de Noord-Veluwe heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, meldt de provincie Gelderland. Volgens Wolven in Nederland is het mannetje afkomstig uit de buurt van Hannover in Duitsland. De kans op jonge wolfjes is volgens de organisatie ‘levensgroot’.

Waarschijnlijk zit het mannetje hier al enkele maanden, zegt Maurice La Haye van Wolven in Nederland. ,,Er waren al meerdere geruchten dat er twee dieren waren gesignaleerd: een zogeheten dubbel loopspoor. Dat is nu met DNA-onderzoek bevestigd.” Het mannetje is ongezien de Noord-Veluwe binnengekomen, hij heeft geen spoor van dode schapen achtergelaten. ,,Wij hebben een heel goed beeld van waar ze verblijven.”

De komst van het mannetje betekent volgens de organisatie het begin van een roedel. De verwachting is dat er in mei mogelijk jonge wolfjes zijn. La Haye: ,,Die kans is levensgroot, we moeten daar op rekenen. Dat betekent voor het gebied niet heel veel, maar als ik terreinbeheerder op de Noord-Veluwe was zou ik mijn gebied daarna wel afgrendelen. Wolven hebben echt behoefte aan rust. Dat is ook de reden dat de wolven op de Veluwe zitten en niet overal in Nederland, omdat er vaak te veel mensen zijn.” Als die jonge wolfjes geboren zijn, moet er volgens La Haye bijvoorbeeld een rustgebied aangewezen worden voor de dieren. ,,Als die wolven willen opgroeien, moeten we zorgen voor absolute rust.”

Drollen

De provincie Gelderland vroeg eind januari om versneld DNA-onderzoek, omdat de het duidelijkheid wilde hebben over de terugkeer van de wolf. Het DNA-onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningse universiteit. Voor het onderzoek verzamelden vrijwilligers van Wolven in Nederland drollen. ,,Nu blijkt maar hoe belangrijk het is om de wolf actief te volgen. Dankzij de verzamelde uitwerpselen zijn we verrast door een derde wolf op de Veluwe’', aldus de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth.

Er waren al langer signalen van de vestiging van wolvin GW998f, zoals ze in vaktaal is genoemd. Als een wolf een half jaar is waargenomen in een gebied, betekent dat volgens wolvenkenners dat het dier een leefgebied heeft uitgekozen.

Nog een paar

Ook in het midden van de Veluwe is een wolvin terechtgekomen. Zij kwam volgens Wolven in Nederland eveneens ongezien het gebied binnen, net als het mannetje in het noorden. La Haye: ,,Dat is behoorlijk bijzonder. En het is ook mooi dat het zonder een spoor van dode schapen is. Voor zover bekend is er bij die wolvin nog geen mannetje gespot, maar dat hoeft volgens La Haye niet lang meer te duren. ,,Het is een kwestie van tijd voordat die ook daar komt en er een paar zal ontstaan.”

Niet iedereen zal staan te springen bij de gedachte dat er straks jonge wolfjes aan het totaal aantal wolven op de Veluwe worden toegevoegd. Het dier bezorgt bijvoorbeeld veehouders slapeloze nachten, omdat zij bang zijn dat hun schapen worden doodgebeten. De wolf sloeg vorig jaar 44 keer toe in Nederland. Daarbij werden 166 schapen gedood, met een totale schade van bijna 33.000 euro. In Overijssel doodde de wolf 54 schapen, in Gelderland 5 en in Flevoland 2.

Schade vergoeden