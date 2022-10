Wonen in de weilanden; Epe zet omstreden bouwplan met massale politieke steun door

Kunst en vliegwerk nodig voor unieke pilot met plastic afval in Harderwijk

De overstap naar het thuis scheiden van plastic afval, metalen verpakkingen en drankkartons in Harderwijk is een ingewikkelde puzzel. Zo gaat het pmd-afval dat door veel mensen nu al apart naar de Milieustraat wordt gebracht en dat volgend jaar tijdens de pilot bij de winkelcentra kan worden ingeleverd, alsnog samen met het restafval naar de afvalverwerker in Heerenveen. ,,Dat kan niet anders’’, zegt afvalwethouder Edwin Enklaar.

13 oktober