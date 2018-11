Woning Ermelo door brand tijdelijk onbewoonbaar

Het vuur ontstond achter de schoorsteen van de nieuwe haard in de woning. De bewoners ontdekten de rook pas na middernacht en waarschuwden de brandweer, die in eerste instantie moeite had om de bron van de rook te vinden. De bron van het vuur bleek te zitten in een spouwmuur. Om bij het vuur te kunnen komen moest de brandweer een deel van de binnenmuur en het plafond slopen. Ook een serie dakpannen werd door de brandweer verwijderd.

Zoektocht

Het incident gebeurde rond half drie 's nachts. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen, maar wat volgde was een flinke klus voor de brandweer. Met twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen brandweerlieden uit Harderwijk ter plaatse. Daar was duidelijk zichtbaar dat de rook zich in de bovenverdieping ontwikkelde. Na ongeveer een uur zoeken bleek het vuur te woeden in de spouwmuur. Het skelet van de woning was compleet van hout en dus moest er snel worden ingegrepen.

Om 05.00 uur, zo’n tweeënhalf uur na het uitbreken van de brand, hadden de hulpdiensten het vuur onder controle en werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Rook