Woning in Nunspeet dicht vanwege drugshandel

Basjkierse vrouwen bezoeken Wijhe en Veessen om Kozak te paard te zien

12:29 Ze logeren in het hotel in Veessen met uitzicht op het standbeeld van een Kozak. Een blijvende herinnering aan de bevrijding van Nederland in 1813 door deze soldaten te paard. Een vertegenwoordiging van vijf vrouwen, afkomstig uit de autonome republiek Basjkortostan, bezoekt deze dagen Wijhe en Veessen.