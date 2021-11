Woning vernield door vuurwerk in Nijkerk

Werk aan dijk direct stilgelegd na scheuren in weg en woning, Wapenvel­ders maken zich zorgen

Na de ontdekking van scheuren in een woning aan de Kanaaldijk heeft het waterschap dijkwerkzaamheden in Wapenveld acuut stilgelegd. Ook in het wegdek zijn grote scheuren ontstaan. Bewoners vrezen dat de schade niet tot één woning beperkt blijft, gezien de trillingen die het slaan van damwanden veroorzaakt. ,,Het glaasje water stond te trillen op tafel.’’

26 november