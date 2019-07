Woningbouw De Verbinding Ermelo ligt stil: aannemer uit Lelystad is failliet

,,Wegens bedrijfsomstandigheden zijn we niet bereikbaar’’, krijgt eenieder te horen die dinsdagochtend het Lelystadse bouwbedrijf probeert te bellen. De website is uit de lucht, het werk op alle bouwplaatsen van het bedrijf ligt stil en het personeel is naar huis gestuurd. Dat geldt in elk geval voor De Verbinding, een bouwproject van 19 huurwoningen, 9 koopwoningen en een horecapand in hartje Ermelo. Op de plek waar voorheen de Albert Heijn stond. De bouwketen zitten op slot en leveranciers van materialen hebben hun materiaal van de bouwplaats gehaald.

Afwachten

Later op de dag bevestigt de rechtbank Midden Nederland wat iedereen al wist: Noordersluis is failliet. ,,Een donderslag bij heldere hemel’’, noemt Jesse Bos het. Hij is projectleider bij Wijori Vastgoed dat de 19 huurwoningen zou afnemen. ,,Ik zag dit echt niet aankomen.’’ De woningen zouden - net als de rest van het project - over een week of vijf opgeleverd worden. Huurders stonden al te popelen om hun nieuwe woning te betrekken. ,,Wat ik hen moet zeggen? Ik heb geen idee. Dit is echt ontzettend vervelend. Afwachten, meer kan ik op dit moment niet doen.’’