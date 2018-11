Woningstichting Putten scoort goed

Directeur Marieta Peek van WSP is blij met de uitkomsten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek van de landelijke vereniging van woningcorporaties. ,,Vorig jaar hadden we ook vier keer A, dus dat betekent dat we het goed doen. Qua verduurzaming staan we op plek 10 in het overzicht van 291 woningcorporaties. De benchmark is vooral nuttig om van elkaars innovaties te kunnen te leren.’’

Hoogste

Andere woningcorporaties in de regio scoren iets lager in de benchmark van Aedes. De landelijke vereniging kijkt naar vier verschillende categorieën: tevredenheid van huurders, bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud & verbeteringen. A is hoog, B is gemiddeld en C laag.

UWOON (Harderwijk, Ermelo en Elburg) scoort A, A, B, B. Omnia Wonen Harderwijk scoort B, A, A, B en Woonpalet Zeewolde behaalt B, B voor de eerste twee categorieën en geen letter voor de laatste twee.

Huurprijs