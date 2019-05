Woningzoekende jeugd uit Ermelo gluurt bij buren in Nijkerk: ‘Dit willen wij ook!’

Hun mond valt nog net niet open van verbazing, maar Robert Huurnink, Sarojini Ramasray en Henk Vliek zetten wel grote ogen op zodra ze over de drempel stappen van het kneuterige mini-huisje van Judith van der Burg (26) aan de ds Kuyperstraat. Best leuke huisjes om te zien van de buitenkant met al dat hout, maar met een breedte van zo'n drie meter en een grondoppervlak van een slordige 25 meter ook vooral heel erg mini. ,,Maar wat verrassend ruim en licht!’’, roept Sarojini terwijl ze verbaasd rondloopt. Het geheim zit 'm vooral in de hoogte van het pand, waardoor er zelfs een verdieping mogelijk is. Beneden is ruimte voor een kleine woonkamer, badkamer en keuken. Boven is de werk- annex slaapkamer. ,,Ruimte zat’’, vindt ‘eigenaresse’ Judith van der Burg, die inmiddels driekwart jaar woonervaring heeft in de hagelnieuwe ‘opstapwoningen’ van woningstichting. ,,Een verademing bij de krappe en dure studio die ik in Utrecht had. Hier is het lekker rustig en het is gezellig met de buren.’’