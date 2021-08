Woonwethouder moet uitleg geven over afspraak die geen afspraak is in Harderwijk, ‘blij gemaakt met een dooie mus’

JOUW MENING Stelling | Ik heb alle vertrouwen in de maatrege­len die slachterij Gosschalk nu neemt

11:00 Slachterij Gosschalk in Epe was acht weken dicht nadat beelden van dierenmishandeling in het bedrijf opdoken. Tussentijds heeft het bedrijf vier plannen ingediend om weer open te mogen, maar die werden allemaal door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgewezen. Nu is een vijfde plan goedgekeurd en gaat het bedrijf weer open.