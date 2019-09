Woonwijk Stromenwaard uit het slop door dromen van jonge Harderwijkse filmsterren

De limousine moesten de kinderen er even bij denken. Net als de rode loper naar de ingang van Het Clusterhuis in de wijk Stromenwaard. Verder was het een onthaal dat kleine filmsterren waardig is bij een première. Met drinken, taart, een filmsterrencertificaat en een plekje op de voorste rij keken Naomi (10), Boas (7), Aron (7) en Jochem (10) hoe zij het er vanaf brengen in een promotiefilmpje voor hun buurtproject dat meedingt naar een prijs.

Oké, de ‘bioscoopzaal’ kent geen rode pluche zetels, is niet super verduisterd en het filmpje duurt nog geen vijf minuten. Maar toch, het is wél het filmdebuut van de jonge bewoners van deze wijk in Harderwijk.

In het filmpje legt Naomi de kijkers uit wat er in de buurt wordt gedaan om het allemaal wat gezelliger en leuker te maken. Kinderen zijn leidend in het project dat gedragen wordt door woningstichting Uwoon, welzijnsorganisatie ZorgDat en de gemeente. ,,Kinderen zijn creatief en staan in hun kracht. We wilden uitgaan van het positieve", legt Roeline Visscher van Uwoon die keuze uit.

Buurtbarbecue met 'lekkere worstjes’

De jongste Stromenwaard-bewoners mochten allemaal een droom insturen. ,,Ik wil graag een buurtbarbecue”, verklapt Naomi de hare. ,,Lekker, met worstjes. Het lijkt me leuk als we dan met z'n allen bij elkaar zijn en de mensen met elkaar praten. Dat gebeurt nu niet zo veel en daarom gaat er nog wel eens iets mis."

De filmster in de dop, die in het echte leven liever gynaecoloog wordt, heeft de hoofdrol in het promotiefilmpje waarin de minuten worden gedeeld met een project uit Harmelen. Samen vormen de twee initiatieven een team dat meedingt naar een prijs in de zogenoemde Innovatiechallenge van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties.

Moeilijk woord voor leuk project

De kinderen kunnen het woord amper uitspreken, maar het idee erachter vinden ze mooi. Namelijk de buurt leuker en gezelliger maken door hun dromen te laten uitkomen. Tweeling Boas en Aron dromen er van om een Legopoppetje te zijn met Lego Movie-kleding aan. Het komende jaar staat hun wens op het activiteitenprogramma van het Clusterhuis. Die dag mogen zij de kapiteinsmuts op zodat voor iedereen duidelijk is wie er die middag aan het roer staat.

Jochem, broer drie van de tweeling, moest lang nadenken over zijn droom maar schreef uiteindelijk een zeepkistenrace op. ,,Dat klinkt heel leuk en tijdens het huttenbouwfeest en ik erachter gekomen dat ik goed ben in zagen.”

Over zijn rol in het filmpje zegt hij: ,,Het was heel leuk om te doen en het klinkt ook gewoon cool dat je in een film hebt meegedaan.”

Volledig scherm Samen met Liza Cramer van ZorgDat hopen Boas, Jochem, Naomi en Aron (vlnr) zo veel mogelijk dromen van kinderen uit te laten komen. © Ruben Schipper Quote Ons filmpje is in ieder geval leuk, met kinderen en geen pratende directeu­ren Roeline Visscher, woningstichting Uwoon

Liza Cramer (ZorgDat) en Roeline Visscher hopen dat hun project volgende week in Rijswijk in de prijzen valt. ,,Ons filmpje is in ieder geval heel leuk", vindt Visscher. ,,De kinderen hebben de hoofdrol, terwijl bij de andere teams vooral directeuren aan het woord zijn." Tot en met 20 september kan er nog worden gestemd op het promotiefilmpje.

Prijs of geen prijs, Cramer is vooral druk om alle 23 dromen (die door samenvoeging zijn terug gebracht naar zeven) de komende maanden uit te laten komen. ,,Daar zit ook een grote glijbaan bij en meerdere kinderen hebben aangegeven een kunstgrasveldje te willen. Dat zijn grote dingen waarbij we steun van de gemeente moeten hebben. Ook zijn er dromen die niet tastbaar zijn: dat iedereen vriendjes is of een slaapplek voor daklozen. Dan is schminken, kostuums maken en een zeepkistenrace makkelijker te verwezenlijken.”