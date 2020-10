Woonwijkje Horst krijgt groen licht van gemeentebestuur Ermelo

Het plan waarover het gaat, is CPO Vogelvlucht. Bij een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Een groep jonge Ermeloërs is daar inmiddels vier jaar mee bezig. Tien verschillende locaties werden serieus onderzocht, maar uiteindelijk bleek het Rodeschuurwegje in Horst het meest kansrijk. Het idee is nu om daar 34 woningen te bouwen. Tien daarvan zijn goedkope huurwoningen. De overige zijn koop, met prijzen die net onder of net boven de 200.000 liggen.