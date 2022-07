Wordt Landgoed Erica 'de Bijlmer van Nunspeet Nunspeet'?

jouw mening | met video Gooien boeren Nederland maandag plat? ‘Ik word daar niet vrolijk van’

Boeren willen maandag ‘het land plat gooien'. Is daar, na een roerige protestweek, draagvlak voor? De Stentor-verslaggever Jeroen Pol vraagt het mensen op straat in Apeldoorn. ,,Met een vredige demonstratie heb ik geen moeite.’’ Maar ook: ,,Ik word daar niet vrolijk van, want dinsdag vertrekken we vanaf Schiphol, terug naar Curaçao.’’

