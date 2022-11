Wordt wolf straks beschoten met semi-automatische riotgun? PvdD eist opheldering over ‘paintballgeweer’

In de buurt

Het paintballgeweer dat gebruikt zou gaan worden is een FN 303 semi-automatische riotgun, aldus de PvdD. Ook bij recreatief paintballen met zo'n wapen gelden veiligheidsvoorschriften om gewonden te voorkomen. In de ontheffing die de provincie afgaf, ontbreekt een onderbouwing waarom dit wapen veilig zou zijn voor het verjagen van een wolf, aldus de PvdD.

Alternatieven

Ook heeft de provincie volgens de partij niet omschreven waarom andere en veiliger alternatieven niet in aanmerking komen. Voor het jagen en schieten op de beschermde wolf gelden internationaal zeer strenge regels en de fractie wil weten of er biologen en juristen zijn geraadpleegd.

De wolf in het nationale park geldt als een probleemwolf, omdat het dier kennelijk niet meer bang is voor mensen. De PvdD wil net als dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming weten hoe het van nature schuwe dier zo tam is geworden. Is er voldoende gehandhaafd op niet voeren en lokken van de dieren, vraagt de partij zich bijvoorbeeld af. Mensen die dicht bij de wolven in het park komen zouden bovendien een boete moeten krijgen, omdat ze de dieren niet mogen verstoren.