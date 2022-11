Workouts in Nunspeet tijdens WK-duels Oranje: ‘Mensen gaan dood voor ons plezier, werk je daaraan mee?’

Records sneuvelen, enorm aantal betrapte winkeldie­ven: ‘Het doet je gewoon zeer’

In vijf jaar tijd zijn nog nooit zoveel winkeldieven betrapt als in de afgelopen maand oktober. Dat blijkt uit de recentste politiecijfers. Vorige maand registreerde de politie meer dan 3900 winkeldiefstallen. Opvallend is dat in alle provincies meer werd gestolen dan een jaar geleden. Records zijn gesneuveld in onder meer Gelderland en Overijssel.

23 november