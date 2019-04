Worstenmaker Tomassen Chicken Production Halal uit Ermelo failliet, tien medewerkers op straat

De eigenaar van het bedrijf aan de Horsterweg wil geen toelichting geven op het bankroet. Volgens curator Vincent van Dijken was Tomassen Chicken Production Halal een jong bedrijf, ontstaan in 2017. Het maakte onder meer halal hamburgers en frikandellen van kippenvlees. ,,In eerste instantie liep het redelijk. Waarom de resultaten terugliepen, zijn we aan het uitzoeken’’, aldus Van Dijken. Of er een doorstart komt, is volgens de curator nog onbekend. ,,Daar kan ik niets over zeggen, behalve dat we de mogelijkheden daartoe momenteel bekijken. De productie ligt op dit moment stil, de medewerkers zijn vandaag ontslagen.’’