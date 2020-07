Xentari helpt Oldebroek aan jeukrupsloze eikenbomen, maar eventuele schade is nog niet te meten

Jeroen kiest met plezier voor afval­stress in Harderwijk, maar wat doet de gemeente?

11:15 De lege chipszak: in de grijze kliko of apart houden bij het plastic afval? De kapotte klerenhanger? De folie tussen de plakjes ham? Pmd-stress, noemt Jeroen de Rooij in Harderwijk het. Hij heeft het er graag voor over, maar het is onzeker of dat straks van hem wordt gevraagd.