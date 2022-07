Yes, dit is géén hoefijzer! Schatgravers slaan hun slag bij oud kasteel in Heerde

Ze gaan volledig op in hun eigen wereld. Langzaam lopen de amateurarcheologen over het veld. Koptelefoon op, hoofd gebogen naar de aarde. Klinkt er een piep, dan is er actie. Nog een keer zwaaien met de detector. Bukken, schep in de droge grond en met een handdetector gericht zoeken. Systematisch zwaaien de ‘piepstokken’ voor de schatgravers uit. Niet elke vondst is bijzonder. „Weer een hoefijzer”, klinkt het in een uithoek van het weideterrein.