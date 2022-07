Yosef (30) werd uit huis gezet, maar krijgt na 15 jaar nu eindelijk een paspoort: ‘Hier eindigde mijn gelukkige kinderleven’

Voor het eerst in twintig jaar staat Yosef Tekeste-Yermane (30) voor het huis in Putten, dat hij op 10 november 2001 vol verdriet moest verlaten. ,,We zaten op de bank te wachten. Mijn moeder gaf aan dat de politie en de deurwaarder zouden komen om ons het huis uit te zetten. Ze probeerde nog de deur op slot te houden, maar ze stonden zo in de woonkamer. Wij liepen via de achterkant naar buiten, mijn moeder werd door vijf of zes mensen huilend en schreeuwend naar buiten gedragen. Dat vergeet ik nooit meer.’’