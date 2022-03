Youp van 't Hek komt niet naar Heerde, cabaretier heeft opnieuw corona: ‘Een enorme teleurstelling’

Het is voor de tweede keer dat Youp van ’t Hek zijn optreden in Heerde moet afzeggen. Eind vorig jaar ging de voorstelling niet door vanwege de lockdown, nu is de afzwaaiende cabaretier volgens zijn impresariaat Hekwerk Theaterproducties zelf geveld door corona. Ook voor de tweede keer. Van ’t Hek werd precies twee jaar geleden ook geveld door het virus maar was toen ernstig ziek. Nu zit hij met milde klachten thuis.

Programmeur Rosemarie Landman van De Heerd werd vanmiddag afgebeld door het impresariaat. ,,Een enorme teleurstelling’’, zegt Landman. ,,We hadden er zo’n zin in. Maar het is niet anders.’’