Ze dachten een chalet vol gestolen fietsen aan te treffen, maar deze buit had de politie in Putten niet verwacht

Dit was niet de bedoeling in Harderwijk: modderpoel midden in Barcelona van de Veluwe

Al maandenlang is een deel van de Wijde Wellen, het nieuwe recreatie- en evenemententerrein in Harderwijk, onbegaanbaar door de nattigheid. Het water wil er maar niet wegzakken in de bodem. Aan een oplossing voor het voorjaar wordt gewerkt. ,,Maar ik durf niets te beloven.’’

21 januari